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Van’da kayak sezonu bu yıl da geç başladı

25.01.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu geç açtı.Gevaş ilçesinde 11 yıl önce açılan ve her kış sezonunda binlerce sporcu ve kayakseveri ağırlayan Abalı Kayak Merkezi, sezona geç start verdi.

Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu geç açtı.
Gevaş ilçesinde 11 yıl önce açılan ve her kış sezonunda binlerce sporcu ve kayakseveri ağırlayan Abalı Kayak Merkezi, sezona geç start verdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle tesis, kayakseverleri hafta içi ağırlayacak. Mart ayının sonuna kadar kayak, kayaklı koşu, rafting ve snowboardun yapıldığı Abalı Kayak Merkezi, piste bu yıl yeteri seviyede kar düşmemesi nedeniyle sezona iki ay gecikmeli başladı. Çocuklarıyla birlikte kayak yapan Tayfur Baycan isimli vatandaş, Abalı Kayak Tesis imkanlarının çok iyi olduğunu belirtti. Birinci etap pistinin özelikle yeni kayak yapanlar için uyum sağladığını ifade eden Baycan, “Bu sene kar geç yağdığı için anca gelebildik. Sezonun açılmasından dolayı çok mutluyuz. Hem yerli, yabancı turistlerin hem de bölge halkının buraya gelmesini tavsiye ederim” dedi.
Mardin’den ailesiyle tatile gelen Mehmet Şirin Yüksekdağ ise kaymayı bilmedikleri için kızakla kaydıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.
Öte yandan, iki etaplık kayak merkezinin ilk etabına yeteri kar düşmesiyle sporcu ve kayakseveri ağırlarken, ikinci etap ise yeteri kar kalınlığına ulaşmaması nedeniyle kayak faaliyetlerine kapalı olacak.

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