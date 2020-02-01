Van’da “Kent Danışma Kurulu” oluşturuldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öncülüğünde Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin paydaş olduğu “Kent Danışma Kurulu” ilin güçlü sosyal sermayesini bir araya getirilmesi amacıyla oluşturuldu.

Van YYÜ Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, belirli periyotlarla kentin sorunlarını konuşma ve tartışmak amacıyla farklı sosyal katmanlardan ve farklı eğilimlere sahip aktörlerden bir kurul oluşturuldu. 65 kişiden oluşan kurul ilk toplantısını gerçekleştirerek, düzenlenen özel bir anket sistemiyle kentin önde gelen ulaşım, işsizlik ve imar gibi sorunlarını belirledi. “Kent Danışma Kurulu” adı verilen sivil platformun, 30 günde bir toplanarak ilin başlıca sorunlarını tartışılacağı kararı alındı.

Van YYÜ Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sorunların kavga edilerek değil, tartışılarak çözüleceğini belirtti. Oluşturulan komisyonda çıkan kararların olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifadede eden Vali Bilmez, “Burada söz hakkı alan herkes farklı cümlelerle de olsa aynı şeyi söyledi. Bu masanın etrafında olanların aynı fikir ve kanaatte olduklarına inanıyorum. Yani yumruklarımız biraz fazla sıkışmış ama bu yumruklarımızı biraz gevşetmemiz lazım. Sorunlarımızı kavga ederek değil, tartışarak çözebiliriz. Devletle, valiyle olan sorunlarımızı da tartışarak çözebileceğimize inanıyorum. Bazı sorunlarımızın çözümü kolay, bazılarına ise zaman ve imkan lazım ama önemli olan bu kente olumlu, pozitif bir sinerji oluşturmaktır” dedi.