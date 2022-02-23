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Van'da keskin nişancı silahı ele geçirildi

23.02.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da keskin nişancı silahı ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde keskin nişancı silahı ve fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun kapsamında ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, keskin nişancı tüfeği, 23'ü parça tesirli 106 fişek, dürbün, 2 tüfek şarjörü, 25 tabanca fişeği ve tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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