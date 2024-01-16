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Van’da korkutan yangın

16.01.2024 15:51 | Son Güncelleme:
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Van’ın İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Van’da korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi’ndeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Binanın üçüncü katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale eden vatandaşlar, aynı zamanda itfaiye ekiplerine haber verdi. Binayı saran dumanlar üst kattaki apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, olay yerine kısa sürede varan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybının olmaması sevindirirken, çıkan dumandan etkilenen vatandaşlara ise ambulans içerisinde müdahale edildi.

Yangının maddi hasara yol açtığını ifade eden Medeni Şener isimli apartman sakini, “Yaklaşık saat 10.00 civarıydı. Yangını fark ettiğimiz anda hemen doğalgazı, elektrik kontağını kapattık. Kimsenin çok şükür canına bir şey olmadı. Sağ olsunlar itfaiyeciler gelip müdahale ettiler. Tabi ki facianın eşiğinden dönüldü diyebilirim” dedi.
Mahalle Muhtarı Bayram Sönük ise yangını ilk olarak apartman kapıcısının fark ettiğini aktararak, “Mahalle sakinleri ile birlikte içerdeki kapıyı zorlayarak açtık. Kapıyı açana kadar itfaiye ekipleri geldi ve çok şükür yangın söndürüldü. Allah’a şükür can kaybı veya yaralanma yok” ifadelerini kullandı.

Van’da korkutan yangın

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