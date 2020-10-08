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Van’da korona virüs denetimleri

VAN HABERLERİ  | 08.10.2020 15:44 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van ESOB Başkanı İsa Berge ile ilgili kurum yetkilileri ile birlikte İpekyolu ilçesine bağlı Suvaroğlu Caddesi üzerindeki iş yerlerini denetledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van ESOB Başkanı İsa Berge ile ilgili kurum yetkilileri ile birlikte İpekyolu ilçesine bağlı Suvaroğlu Caddesi üzerindeki iş yerlerini denetledi. Esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları konusunda uyaran vali Bilmez, daha sonra denetimlerle ilgili açıklamada bulundu. İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla Türkiye genelinde denetimlerin yapıldığını ifade eden Vali Bilmez, denetimlerin önemine değindi. Korona virüs ile mücadelenin Kurban Bayramı’na kadar çok güzel yönetildiğini vurgulayan Vali Bilmez, “Kurban Bayramı’ndan bu yana vakalarımızda ciddi bir artış oldu. Ancak son haftalarda alınan tedbirler sayesinde hem hasta sayılarımızda düşüşler oldu hem de entübe edilen hastalarımızda azalma oldu” dedi.
Denetimlerin 24 saat esasına göre devam edeceğini belirten Vali Bilmez, “İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz kriz merkeziyle izole edilen kişilerin takibi yapılıyor. Hastalar evlerinde muayene ediliyor, numuneleri alınıyor ve gerektiğinde bu hastalar 112’nin araçlarıyla hastaneye sevk ediliyor” ifadelerini kullandı.
Hastanelerin acil servisine gelen hasta sayılarında da ciddi düşüşlerin olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, “Bir ay önce günlük yaklaşık 2 bin hasta acile gelirken şimdi bu sayı 500’ün altına düştü. Vatandaşlarımızdan kendiliğinden hastanelere gitmemelerini, çağrı merkezlerini aramalarını ve orada verilen tavsiyelere göre hareket etmelerini bekliyoruz. Hep birlikte bu tedbirlere uyarak başaracağımıza inanıyorum. Tedbirlere ne kadar çok uyarsak hayatımız o kadar normale döner, okullarımız açılır ve esnafımızın yüzü güler. Maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.
İzole edilmesi gerektiği halde kurallara uymayanları denetimlerde yakaladıklarını da sözlerine ekleyen Vali Bilmez, “Şu ana kadar 226 kişiyi tespit ederek yurtlara yerleştirdik. Bunların üçte biri pozitif vaka, üçte ikisi de temaslı kişilerdir. Korona virüs testleri Erciş ilçemizde, üniversite hastanesinde, halk sağlığı laboratuvarında ve bölge hastanesinde yapılıyor. Sağlık birimlerimiz korona virüse karşı seferber olmuş vaziyette. Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerimiz denetimlerini ciddi oranda artırdı. Halkımıza bir süre daha dişimizi sıkmamız gerektiğini belirtmek istiyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

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