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Van’da korona virüs tedbirleri değerlendirildi

VAN HABERLERİ  | 16.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (COVİD-19) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sağlık Bakanlığının genel koordinasyonu ve Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Van’da de alınan tedbir ve önlemleri gözden geçirmek üzere Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.Vali Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, virüsten korunma yolları, il genelinde korona virüs ile ilgili alınan tedbir ve önlemlerle hakkında bilgiler verildi.

Van’da korona virüs tedbirleri değerlendirildi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (COVİD-19) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sağlık Bakanlığının genel koordinasyonu ve Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Van’da de alınan tedbir ve önlemleri gözden geçirmek üzere Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.
Vali Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, virüsten korunma yolları, il genelinde korona virüs ile ilgili alınan tedbir ve önlemlerle hakkında bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca daha önce alınan tedbirler değerlendirilirken, vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları konusu gündeme alındı.
Toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Edremit Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yetkililer katıldı.

Van’da korona virüs tedbirleri değerlendirildi

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