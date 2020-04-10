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Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki caddeye giriş çıkışlar kısıtlandı

VAN HABERLERİ  | 10.04.2020 13:05 | Son Güncelleme

Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki caddeye giriş çıkışlar kısıtlandı

Van'da iki caddede koronavirüsle mücadele kapsamında giriş çıkışlar kısıtlandı, mağaza ve market çalışanlarıyla müşterilere maske zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Cumuhriyet caddesi-İkinisan kavşağına kadar, Maraş caddesi-Semaverli kavşağa kadar olan bölümü trafik ve yaya geçişine bugün saat 14.00 itibariyle kısıtlanmıştır. Karar gereği kısıtlama bulunan caddelere zorunlu haller dışında araç ve yayaların girmesi yasaklanmıştır.
Caddelere giriş-çıkışlar polis kontrolünde gerçekleştirilirken, trafik akışı transit sağlanacak. Araçlar caddede yolcu indirip bindirmeyecek. Kısıtlama bulunan caddeye zorunlu olarak giren vatandaşlar, çıkışta yaptıkları işlemleri belgeleyeceklerdir. Yaptıkları işlemleri belgeleyemeyen vatandaşlara, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Kurul kararı gereği mağaza ve marketlerde çalışan personelle alışveriş yapan müşterilere de maske takma zorunluluğu getirildiği kaydedilen açıklamada, "Alışveriş için mağaza ve marketlere giren, ancak maskesi bulunmayan vatandaşlara iş yeri sahibi ücretsiz olarak maske temin edecek. Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak. İhlalin tekrarı halinde iş yeri sahibine adli işlem yapılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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