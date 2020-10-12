YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da "Köyümde yaşamak için bir ’sürü’ nedenim var" projesi protokolü imzalandı

Van’da "Köyümde yaşamak için bir ’sürü’ nedenim var" projesi protokolü imzalandı

VAN HABERLERİ  | 12.10.2020 19:33 | Son Güncelleme

Van’da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa uygulayacağı "Köyümde yaşamak için bir ’sürü’ nedenim var" projesi için protokol imzalandı.Projeyle küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sırada yer alan Van ve ilçelerinde koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerel koyun ırklarının ıslah edilerek bölgenin kalkınması amaçlanıyor.

Van’da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa uygulayacağı "Köyümde yaşamak için bir ’sürü’ nedenim var" projesi için protokol imzalandı.
Projeyle küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sırada yer alan Van ve ilçelerinde koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerel koyun ırklarının ıslah edilerek bölgenin kalkınması amaçlanıyor. Van Valiliği koordinasyonunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası işbirliğiyle yürütülecek projeyle çiftçiler, ipoteksiz, faizsiz uygun şartlarda kredi imkanına kavuşacak.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Valiliği ile Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanacağını belirtti. İl ve ilçelerde kurulacak olan komisyonun uygun göreceği üreticilere 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanma imkanı, 50 bin TL’ye kadar da ilave ek faizsiz kredi kullanma imkanı sunulacağını ifade eden Vali Bilmez, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasında ortaklaşa hazırlanan bu proje, insanlarımızın köylerine dönmesini inşallah ciddi anlamda teşvik etmiş olacak. 100 bin TL kredi kullanan bir vatandaşımız, hiç faiz olmadan bu parayı 7 yıl içinde geri ödeyecek. Ama bunun bazı şartları var. Bu ciddi bir imkan ve ciddi bir destek. Bu projenin ilimizde hayata geçmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne hem şahsım, hem Van halkı adına teşekkür ediyorum, şükranlarımızı sunuyorum. Projenin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, umarım çok sayıda kişi bu projeden yararlanır” dedi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Cumhurbaşkanımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanımızın ve Ziraat Bankamızın bölgeyle ilgili yapmış oldukları bu güzel destek inşallah hayırlara vesile olur. 50 ile 100 bin TL arası desteğin faizsiz oluşu, çiftçilerimizi bir nebze de olsa rahatlatacak, hayvancılığı bu bölgede geliştirecektir inşallah. Geçen hafta bakanlığımıza iki dosya sunduk. Bakanlığımız, bu iki raporumuzla ilgili ciddi çalışmalar başlattı. İnşallah tüm bu projelerimiz Vanımıza hayırlı olur” diye konuştu.
Program, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş’ın sunumları, soru ve cevap bölümünün ardından protokolün imzalanması ile son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarına jest
Kayserispor taraftarına jest
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Pursaklar’dan Suriyelilere yardım
Pursaklar’dan Suriyelilere yardım
Balıkesir’de yüzyüze eğitim başladı
Balıkesir’de yüzyüze eğitim başladı
Bilecik’ten bir kamyon salça ve ayva lokumu sevk edildi
Bilecik’ten bir kamyon salça ve ayva lokumu sevk edildi

Van Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:06
Öğle
11:58
İkindi
15:08
Akşam
17:40
Yatsı
18:56

Van Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Emek Eczanesi
Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çatak’ta okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Çatak’ta okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Tuşba Kaymakamı Uçar dünya evine girdi
Tuşba Kaymakamı Uçar dünya evine girdi
Yaban hayvanlarının tahniti hayran bırakıyor
Yaban hayvanlarının tahniti hayran bırakıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.