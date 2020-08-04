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Van’da Kurban Bayramı trafik kazası bilançosu: 3 ölü, 58 yaralı

VAN HABERLERİ  | 04.08.2020 16:35 | Son Güncelleme

Van’da Kurban Bayramı süresince meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybederken, 58 kişi de yaralandı.Tüm ülkede olduğu gibi Van’da da yapılan tüm uyarılara rağmen aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bayram tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybederken, 58 kişi de yaralandı.

Van’da Kurban Bayramı süresince meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybederken, 58 kişi de yaralandı.
Tüm ülkede olduğu gibi Van’da da yapılan tüm uyarılara rağmen aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bayram tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybederken, 58 kişi de yaralandı. Bayramın birinci günü meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. İkinci günü meydana gelen kazalarda ise 1 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı. Bayramın üçüncü günündeki kazada 3 kişi yaralandı. Bayramın son gününde ise 2 kişi hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı.

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