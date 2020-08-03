Van’da kurban eti dağıtma geleneği asırlardır sürüyor

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi sakinleri, Kurban Bayramında asırlardır devam eden geleneklerini sürdürüyor.

Mahalle sakinleri gelenek haline getirdikleri kurban eti dağıtımını bu yılda sürdürdü. Mahalledeki bütün vatandaşlar kurbanlarını keserek mahalle meydanında topluyor, toplanan kurbanlar vatandaşlar tarafından eşit paylara bölünüyor. Bölünen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine muhtar öncülüğünde tek tek dağıtılıyor.

“Kurban paylaştıkça güzel”

Asırlardır Kurban Bayramlarında aynı geleneğin devam ettiğini ifade eden Bilal Şöhret isimli mahalle sakini, kurban etinin tek noktada toplanıp, olması gerektiği gibi tüm mahalleye eşit olarak dağıtıldığını belirtti. Geleneğin yaygınlaşmasını isteyen Şöhret, “Biz bu geleneği babalarımızda, onlarda dedelerinde gördü ve onlardan gördüğümüzü biz de devam ettiriyoruz. Bu uygulamanın tüm mahallelerde yaygınlaşmasını istiyoruz” dedi.

