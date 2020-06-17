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Van’da ‘LGS Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı

VAN HABERLERİ  | 17.06.2020 12:22 | Son Güncelleme

Van’da 20 Haziran tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke başkanlığında, İl Mili Eğitim Müdür yardımcıları, 13 ilçe milli eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, önümüzdeki cumartesi günü Van’da yapılacak olan LGS ile ilgili işleyiş enine boyuna ele alındı.

Van’da ‘LGS Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı

Van’da 20 Haziran tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke başkanlığında, İl Mili Eğitim Müdür yardımcıları, 13 ilçe milli eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, önümüzdeki cumartesi günü Van’da yapılacak olan LGS ile ilgili işleyiş enine boyuna ele alındı. Van’da 377 eğitim kurumunda 32 bin öğrencinin sınava gireceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, sınav süresince yapılacak çalışmaların önemine değindi.
Hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamaması için en üst seviyede planlamaların yapılmasının gerektiğine işaret eden Tevke, okul müdürlerinden özellikle konuya hassasiyetle yaklaşmalarını istedi.
LGS öncesi geniş kapsamlı son toplantıyı yaptıklarını belirten Tevke, Van’da sorunsuz bir sınav yapmak istediklerini ve çocukların başarılı bir sınav geçirmelerini arzu ettiklerini dile getirdi.
Toplantıda, salgın hastalık nedeniyle alınacak tedbirler, okul bahçesi ve binanın temizliği, öğrencilerin sınav yapılacak okullara ulaşımı, maske temini, salon düzeni, sosyal mesafe, sınavın uygulanması ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.
Toplantıda, ayrıca Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Ebubekir Yetkin tarafından yapılacak sınav ile ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgilendirme yapıldı.

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