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Van’da ‘LGS Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

VAN HABERLERİ  | 13.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

Van’da 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke başkanlığında yapılan toplantıda, sınav öncesi yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

Van’da ‘LGS Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

Van’da 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke başkanlığında yapılan toplantıda, sınav öncesi yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirme yapıldı. Sınavın yapılacağı salonların yeterliliği, okulların dezenfekte çalışmaları, öğrencilere maske dağıtımı, sosyal mesafe kuralları, sınavda görev alacakların dikkat etmesi gereken kurallar gibi birçok madde görüşüldü.
Van’da alınacak tedbirlerle sorunsuz bir sınav yapmak istediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, idarecilerin bu anlamda üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerektiğini belirtti.
Toplantıda, ayrıca Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Ebubekir Yetkin tarafından yapılacak sınav ile ilgili teknik bilgilendirme yapıldı.
Maske takılarak ve sosyal mesafe düzeni gözetilerek yapılan ve yaklaşık iki saat süren toplantıda, Liselere Giriş Sınavı (LGS) değerlendirme toplantısının yanı sıra eğitime dair birçok konu görüşüldü.

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