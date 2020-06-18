Van’da LGS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

Van Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında hafta sonu sınava girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

LGS kapsamında 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav yerlerine Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle ücretsiz ulaşabilecek. Öğrenciler yanlarında velileri ile birlikte sınav giriş belgelerini şoförlere göstererek, otobüslerle ücretsiz seyahat edebilecek.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de hafta sonu düzenlenecek sınava katılan tüm öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

