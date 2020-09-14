YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da mahalle tabelaları yenileniyor

Van’da mahalle tabelaları yenileniyor

VAN HABERLERİ  | 14.09.2020 17:07 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerin Türkçe ve Kürtçe tanıtım tabelalarını yenilemeye devam ediyor.Van’da kış aylarında karla mücadele çalışmalarında zarar gören ve eskiyen mahalle yön tabelaları yenileniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerin Türkçe ve Kürtçe tanıtım tabelalarını yenilemeye devam ediyor.
Van’da kış aylarında karla mücadele çalışmalarında zarar gören ve eskiyen mahalle yön tabelaları yenileniyor. Mahalle yollarının tanıtılması ve güvenli bir şekilde kullanılması için bahar aylarından bu yana çalışmalarını sürdüren Ulaşım Dairesi Başkanlığı, mahalle yollarında kar direği ve mevzuata uygun olmayan mahalle isim tabelalarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılı çalışma programı kapsamında 13 ilçenin mahalle yollarına yaklaşık 13 bin kar direği dikildi. Yol güvenliğini sağlayan kar direklerinin yanı sıra 2 etaptan oluşan çalışmalarla kırsal mahallelerin girişlerine isim ve yol bilgilerini içeren tabelalarında kurulumu sürüyor.
Tanıtım tabelalarında eskilerinde olduğu gibi yörenin Kürtçe ismine de yer veriliyor. Tabelalar Karayolları Genel Müdürlüğünün mevzuatına uygun bir şekilde yapılıyor.
Ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, çalışmaların yaklaşık bir yıldır devam ettiğini söyledi. Yön levhalarının, sürücülerin gece ve gündüz rahatlıkla görebileceği şekilde reflektif malzemelerden yapıldığını söyleyen Özvan, ‘‘Kırsalda bulunan mahallelerimizin yollarında yapılan iyileştirmelerin yanı sıra yön ve kar direği çalışmalarını da mart ayından bu yana sürdürüyoruz. Çalışmalarda yaklaşık 17 bin kar direği dikeceğiz. Bunun yanı sıra Kürtçe içeriğe sahip tanıtım tabelalarının da kurulumu sürüyor. Bazı yayın organlarında Kürtçe tabelaların söküldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı lokal olarak mevzu olan yerde hata sonucu bir görüntü ortaya çıkmıştır. Aslında mart ayından bu yana tanıtım tabelaları yan yana Türkçe ve Kürtçe içeriklidir. Kürtçenin tabelalardan kaldırılması söz konusu değildir. Tabela değişim çalışmalarımızı ay sonuna kadar tamamlayacağız’’ ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

Van Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:17
Sabah
05:40
Öğle
12:07
İkindi
15:38
Akşam
18:24
Yatsı
19:41

Van Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.