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Van’da market denetimleri sürüyor

VAN HABERLERİ  | 14.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

Van İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri il genelindeki zincir marketlerin, İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelgede belirtilen kararlara uyup uymadığını denetledi.Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından zincir marketler ve büfeleri salgın tedbirlerine uyup uymadıkları konusunda denetledi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri il genelindeki zincir marketlerin, İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelgede belirtilen kararlara uyup uymadığını denetledi.
Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından zincir marketler ve büfeleri salgın tedbirlerine uyup uymadıkları konusunda denetledi. Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu anlamda zincir marketler ve büfelerin içeride kaç kişi bulundurması gerektiği, sosyal mesafe kuralları, bilgilendirme yazıları ve gerekli evrakların olup olmadığı konusunda incelemelerde bulundu.
Van İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında market, toplu taşıma gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarının sıklıkla denetleneceğini bildirdi.

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