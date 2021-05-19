Van'da mayıs ayında karla mücadele çalışması

Van'da 4 mezranın kar nedeniyle kapalı olan yolu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılığın gelişmesi amacıyla mezra ve yayla yolları kardan temizleniyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Sıcaksu bölgesinde kar temizleme ve yol genişletme çalışması yaptı.

Çalışmayla Sıcaksu Mahallesi'ne bağlı Tüzek, Kaya, Çarlık ve Yeşildere mezra yolları açıldı.

İş makinesi operatörü Mücahit Hayra, yüksek rakımdan dolayı bölgeye yoğun kar yağdığını ve haziran ayına kadar karın erimediğini belirtti.

Bir haftadan bu yana bölgede çalışma yaptıklarını aktaran Hayra, "Yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı var. Çalışmalarımızı tamamlayarak mezralarımızı tekrar ulaşıma açtık. Yaylalara gitmek isteyen vatandaşlarımız bugünden itibaren açılan yollarımızı kullanabilirler." diye konuştu.

