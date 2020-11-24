Van’da ‘Mobilya ve Yan Ürünleri Fuarı’ hazırlığı

Van’da korona virüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında ara verilen ‘Van Mobilya ve Yan Ürünleri Fuarı’nın 2021 yılında yapılması için hazırlıklar başlatıldı.

2019 yılında ilki gerçekleştirilen ve adından söz ettiren Van Mobilya ve Yan Ürünleri Fuarı, pandemi nedeniyle 2020 yılında çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. Kontrollü yaşam ve alınan tedbirler kapsamında 19-28 Mart 2021 tarihlerinde yapılması planlanan fuarın hazırlıklarına başlanıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, korona virüs pandemisi nedeniyle birçok etkinliğin iptal edildiğini ifade ederek, fuarların da bundan nasibini aldığını söyledi. Van Mobilya Fuarı’nın (VAMOB) gerek ziyaretçiler gerekse katılımcılar tarafından sabırsızlıkla beklenildiğini dile getiren Güler, “Aldığımız yoğun talebe mukabil 2. Van Mobilya Fuarı’nı 19 - 28 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirmeye karar verdik” dedi.

Tüm ürünlerin bir arada sergilendiği, çok büyük indirim ve kampanyanın olacağı fuara şu andan itibaren büyük bir ilginin olduğunu belirten Güler, “2021 yılının ilk sektör fuarını mobilya ile açacağız. Mobilya, beyaz eşya ve ev tekstili alacak olan vatandaşlarımız sabırsızlıkla bu fuarı bekliyorlar. Yıl içinde fuar alanını ziyaret eden ziyaretçiler arasında en çok sorulan ve beklenen fuarlardan biri mobilya fuarı oldu” ifadelerini kullandı.

Mobilya fuarının bölgenin en büyük, ülke genelinde ise verimli fuarlar içinde ilk sıralarda yer alacağını vurgulayan Güler, 2020 yılı içinde gerçekleştirdikleri 3 başarılı fuar ile bölgede fuar yapılan tek ilin Van olduğunu söyledi. Fuar alanının pandemi süresinde en güvenli alan olduğunu dile getiren Güler, “Fuarımız; ilgili kurumlarımız, STK ve sektörle ilgili tüm birimlerimiz tarafından desteklenmektedir. Katılımcı firmalarımızın geneli yerel esnafımızdan oluşmaktadır. Ayrıca fuar katılımcı esnafına KOSGEB tarafından yüzde 60 destek sağlanmaktadır” diye konuştu.

2021 yılı içinde 14 fuar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2019 yılında çok başarılı fuarlar gerçekleştirmiş, ülke genelinde gözlerin Van’a çevrilmesine vesile olmuştuk. Pandemi nedeniyle bu yıl sadece 3 fuar gerçekleştirebildik. Ancak 2021 yılında pandemi öncesi yakaladığımız havayı tekrar yakalamak istiyoruz. Dinamik bir ekiple kaldığımız yerden devam ederek, fuarlarımızı yapmaya, ilimizin ve bölgemizin tanıtımına, kalkınmasına ve istihdamına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

