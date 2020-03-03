YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

VAN HABERLERİ  | 03.03.2020 22:08 | Son Güncelleme

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe "TSK" yazılı ışıklı koreografi ile destek verdi.Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde eğitim gören yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevli askerler için yurt binası önünde Türk bayrağı açıp binada ise "TSK" ışık koreografisi düzenlendi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe "TSK" yazılı ışıklı koreografi ile destek verdi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde eğitim gören yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevli askerler için yurt binası önünde Türk bayrağı açıp binada ise "TSK" ışık koreografisi düzenlendi. Koreografiyi hazırlayan öğrenciler Mehmetçiğe destek verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

26 yıl sonra yakalandı

26 yıl sonra yakalandı

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Müşterilerin 1,5 milyon lirasını nişanlısının ve kardeşinin hesabına aktarmış

Müşterilerin 1,5 milyon lirasını nişanlısının ve kardeşinin hesabına aktarmış

Van Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:23
İkindi
15:35
Akşam
18:08
Yatsı
19:24

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Çaldıran’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Çaldıran’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.