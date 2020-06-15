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Van’da okul çevre duvarları çirkin yazılarla kirletiliyor

VAN HABERLERİ  | 15.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

Van’da bazı okulların bahçe duvarlarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yazılan yazılar tepkilere neden oluyor.

Van’da bazı okulların bahçe duvarlarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yazılan yazılar tepkilere neden oluyor. Okul duvarlarına yazılan yazılar çevreye rahatsızlık verirken, vatandaşlar ve veliler duruma tepki gösterdi.
Van’da Cemil Yörük İmam Hatip Ortaokulu ve Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul bahçe duvarlarına özelikle küfürlü ve kötü içerikli sözlerin yer aldığı yazılar defalarca okul yönetimi tarafından silinirken, duyarsız gençler okullara zarar vermekten geri durmuyor. Vatandaşlar ve veliler duruma tepki gösterirken, gençleri duyarlı olmaya davet ettiler. Okullara zarar vermenin kimseye bir faydası olmadığını belirten vatandaşlar, okullara zarar verenlerin bulunmasını ve ağır cezalarla cezalandırılmasını istiyor. Okul duvarlarına yazı yazmanın yasak olduğunu belirten vatandaşlar, kamu malına zarar verenlere en ağır cezanın verilmesi gerektiğini ifade ettiler. Çirkin görüntülere sebep olan yazıları kapatmak için okul yetkilileri sürekli çalışma yürütürken, okulların tatil olduğu dönemlerde sık sık bu tür yazıların yazıldığı, özellikle gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerin duvarlara sevdiklerinin isimlerini ve argo kelime içerin yazılar yazdığı görülüyor.

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