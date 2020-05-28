Van'da okuldan uzak kalan öğretmen ve öğrenciler klip çekti

"Koronavirüs nedeniyle insanlar, ailelerinden ve arkadaşlarından uzak kaldı. Okullar kapandığı için öğretmen öğrenci ilişkisi sınıf ortamından dijital ortama taşındı. Dijital ortam sınıf ortamının yerini tutamaz. Bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Okulumuza olan özlemimizi bir nebze olsa gidermek için böyle bir böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Okulumuzdaki öğretmen ve öğrencilerle 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirerek gönülleri birleştirmeye çalıştık. Hazırladığımız klibi sosyal medyaya hesaplarımızdan paylaştık. Klibi izleyenlerden çok olumlu tepkiler aldık. Bu süreçte müzik eve sığar diyoruz. Bu çalışmayı tüm öğretmen ve öğrencilere armağan ediyoruz. Çalışmamıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

