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Van'da otomobil bagajında 3 düzensiz göçmen yakalandı

10.09.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da otomobil bagajında 3 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da otomobil bagajında 3 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde bir otomobilin bagajında 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Karahan Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kontrollerde otomobilin bagajında 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmenlerin kaçak geçişini organize ettikleri tespit edilen araç sürücüsü ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

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