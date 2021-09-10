Van'da otomobil bagajında 3 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde bir otomobilin bagajında 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Karahan Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kontrollerde otomobilin bagajında 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmenlerin kaçak geçişini organize ettikleri tespit edilen araç sürücüsü ile 2 şüpheli gözaltına alındı.



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