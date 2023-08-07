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Van’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 hafif yaralı

07.08.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Tuşba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şemsibey Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 25 FD 082 plakalı hafif ticari araç ile 35 RD 9881 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarken otomobilde bulunan 2 kadın hafif yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis, 112 Acil Servis ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yararlanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar.

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