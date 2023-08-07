Van’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 hafif yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şemsibey Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 25 FD 082 plakalı hafif ticari araç ile 35 RD 9881 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarken otomobilde bulunan 2 kadın hafif yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis, 112 Acil Servis ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yararlanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar.

