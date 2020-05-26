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Van'da özel bakım merkezi yetkilisine Kovid-19 soruşturması

VAN HABERLERİ  | 26.05.2020 16:42 | Son Güncelleme

Van'da özel bakım merkezi yetkilisine Kovid-19 soruşturması

Van'ın Edremit ilçesindeki özel bakım merkezi yetkilisi hakkında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan personelin sonuçlar çıkmadan vardiyaya alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, özel bakım merkezinde vardiya değişimi öncesi göreve başlayacakların Kovid-19 testinin gerçekleştirilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce talepte bulunulduğu belirtildi.

Sağlık ekiplerinin, bakım merkezi yetkililerine test yapmak için bilgi verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez yetkilileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla personelin toplanamadığını belirterek, 24 Mayıs'ta yapılması planlanan testlerin 25 Mayıs'ta yapılmasını talep etmiştir. Bu talep üzerine sağlık ekiplerince 25 Mayıs'ta vardiya değişimine girecek personelin testleri yapılmış ve laboratuvara gönderilmiştir. Özel bakım merkezi yetkilileri de 'vardiya değişiminin test sonuçlarının çıkması sonrası yapılması' yönünde sağlık ekiplerince uyarılmıştır. 35 kişilik personelin Kovid-19 testi 25 Mayıs saat 20.13'te çıkmıştır. Test sonuçlarında mesaiye başlayacak 2 personelin testinin pozitif çıktığı bakım merkezi yetkililerine bildirilmiştir. Ancak bakım merkezinde test sonuçlarının beklenmeden vardiya değişiminin yapıldığı tespit edilmiş, bunun üzerine de sağlık ekipleri filyasyon çalışması başlatmıştır."

Açıklamada, salgınla mücadele kurallarına aykırı davranan özel bakım merkezi yetkilisi hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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