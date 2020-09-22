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Van’da park park halindeki bir araçaçtan 14 kilo 498 gram eroin ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 22.09.2020 10:12 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından park halindeki bir araçaçta yapılan aramada 14 kilo 498 gram eroin geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş ilçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince icra edilen müşterek faaliyette Van merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde park halinde tespit edilen A.Ş.

Van’da park park halindeki bir araçaçtan 14 kilo 498 gram eroin ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından park halindeki bir araçaçta yapılan aramada 14 kilo 498 gram eroin geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş ilçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince icra edilen müşterek faaliyette Van merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde park halinde tespit edilen A.Ş. adına kayıtlı 34 PY 9512 plakalı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada aracın ’zula’ diye tabir edilen gizli bölmelerde 29 paket halinde 14 kilo 498 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, durum hakkında C. Savcısına bilgi verilerek adli işlemler başlatıldı" denildi.

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