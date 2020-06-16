YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da parkomat uygulaması yeniden başladı

Van’da parkomat uygulaması yeniden başladı

VAN HABERLERİ  | 16.06.2020 10:46 | Son Güncelleme

Van’da korona virüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen parkomat sistemi uygulaması dün itibaren yeniden başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden korona virüs salgını nedeniyle Van’da ara verilen parkomat uygulaması yeniden başladı.

Van’da parkomat uygulaması yeniden başladı

Van’da korona virüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen parkomat sistemi uygulaması dün itibaren yeniden başladı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden korona virüs salgını nedeniyle Van’da ara verilen parkomat uygulaması yeniden başladı. Yaklaşık 3 ay önce ara verilen parkomat uygulaması Cumhuriyet Caddesi’nin yeniden trafiğe açılmasıyla başladı. Van’da normalleşme süreciyle hayat normale dönerken, parkomat görevlileri de kent genelinde iş başı yaptı. Araç sahipleri bugünden sonra parkomat uygulamasının geçerli olduğu bölgelerde araç parkı için ücret ödeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Van Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:07
Akşam
19:40
Yatsı
21:22

Van Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, yerli tohum üretimini inceledi

Genel Sekreter Yardımcısı Çetin, yerli tohum üretimini inceledi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.