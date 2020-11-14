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Van’da PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmat el geçirildi

VAN HABERLERİ  | 14.11.2020 11:25 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet el bombası ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 12 Kasım 2020 tarihinde operasyon başlatılmıştır.

Van’da PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmat el geçirildi

Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet el bombası ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 12 Kasım 2020 tarihinde operasyon başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve bir miktar fişek ele geçirilmiştir” denildi.

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