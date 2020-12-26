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Van’da PKK terör örüğüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 26.12.2020 11:43 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Edremit ilçesi kırsalında 26 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir.

Van’da PKK terör örüğüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Edremit ilçesi kırsalında 26 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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