Van'da polis memurunun şehit edilmesine yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

Van'a 22 Eylül 2012'de polis memuru Tuncay Akyüz'ün şehit edildiği olaya yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 22 Eylül 2012'de polis memuru Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesi olayına yardım ettikleri tespit edilen C.A ve M.K, ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

