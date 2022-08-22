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Van'da polislerce durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı

22.08.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da polislerce durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi.

Sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı minibüs, takip sonucu Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde durduruldu.

Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalanarak, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındı.

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