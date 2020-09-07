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Van'da polisten kaçan araçta 56 kilo 400 gram eroin bulundu

VAN HABERLERİ  | 07.09.2020 09:22 | Son Güncelleme

Van'da polisten kaçan araçta 56 kilo 400 gram eroin bulundu

Van'ın Tuşba ilçesinde bir otomobilde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akköprü Mahallesi'nde devriye sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli aracı takip sonucu Ahi Evran Sokak'ta terk edilmiş buldu.

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajında kolilerde 109 paket halinde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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