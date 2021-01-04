Van’da ‘Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinliği

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından rahim ağzı kanserine dikkat çekmek amacıyla sağlık personellerine broşür ve yeşil kurdele dağıtıldı.

1-31 Ocak Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, rahim ağzı kanseri ile ilgili sağlık personellerine çeşitli bilgiler vererek, sağlık elçileri olarak çevrelerini bu konuda bilgilendirmelerini istedi.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, rahim ağzı kanserinin dünyada kadınlarda meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görülen, erken evrede tespit edildiği zaman önlenebilen bir kanser türü olduğunu belirterek, “Rahim ağzı kanseri taramaları ücretsiz olarak sağlıklı hayat merkezlerinde ve aile sağlığı merkezlerinde (ASM) yapılmaktadır. Halkımız, ilimizde birinci basamak sağlık kurumlarından ücretsiz kanser taramaları hakkında bilgi alabilirler. Ülkemizde ulusal kanser tarama standartlarına göre; 30-65 yaş grubundaki her kadın 5 yılda bir HPV-DNA ve Pap-smear testi ile taranmaktadır. HPV-DNA testi ve smear alınması son derece kolay bir işlemdir. Özellikle erken evrelerde hastalığın tedavi edilme şansı oldukça yüksektir. Sigara kullanmamak ve sağlıklı beslenmek rahim ağzı kanserinden korunmada etkilidir” dedi.