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Van’da Ramazan ayı dolayısıyla yeni kararlar alındı

VAN HABERLERİ  | 24.04.2020 22:38 | Son Güncelleme

Van İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca uygulanacak önemli kararlar alındı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan davulcularından çiğköftecilere kadar birçok kesimi ilgilendiren kararlar alındığı belirtildi.

Van İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca uygulanacak önemli kararlar alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan davulcularından çiğköftecilere kadar birçok kesimi ilgilendiren kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine. İlimiz genelinde vatandaşlarımızın dışarı çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirilen mesire ve ören yerleri, park ve bahçeler, baraj ve gölet kenarları, cadde, sokak, yol ve yol kenarları, sahipsiz boş alanlar ile açık ve kapalı ortak kullanım alanları gibi her türlü halka açık yerlerde semaver, mangal, cızbız, mısır, ciğer, kestane gibi ürünlerin etkinlikleri ve satışlarının yasaklanmasına. Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına. İlimiz genelinde Ramazan
davulculuğunun yasaklanmasına, sahur vakitlerindeki hizmetlerin il müftülüğü tarafından belirlenen yöntemlerle ilçe müftülükleri tarafından yapılmasına. (İmsak vaktine 1.5 (bir buçuk) saat kala camilerden sala okunacak) Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımının iftardan 2 saat önce sonlandırılmasına (iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecektir). İlimiz geneli çiğköftenin açıktan satışının yasaklanmasına, sadece lokanta restoran (evlere paket servisi olmak üzere) market ve çiğköfte salonlarında hijyen kuralları çerçevesinde daha önceden paketlenmiş hazır bir şekilde yapılabilmesine. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için ilimizin kendine has özel ve genel değerleri göz önünde bulundurularak, özellikle iftar ve savur vakitleri arasında olmak üzere oluşması muhtemel diğer yoğunlukları da önlemek amacıyla il genelinde gerekli güvenlik önlemlerinin arttırılması. İftar vakitleri öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak, iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılmasının sağlanması, ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında, duraklarda sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların etkin bir şekilde denetlenmesi kararları alınmıştır” denildi.

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