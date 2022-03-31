Van'da ramazan öncesi denetim

Van'da ramazan ayı öncesi imalat ve satış yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki fırın, pastane, kasap, market, lokanta, manav ve iş yerlerinin depolarını denetledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, gazetecilere, denetimlerin ramazan ayı bitene kadar devam edeceğini söyledi.

Ramazan öncesi denetimleri artırdıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Unlu mamuller, fırın, pastane, kasap, market, lokanta ve manavları ramazan ayı ve bayram süresi boyunca sıkı bir şekilde denetleyeceğiz. Üretimin hijyenik ortamlarda yapılması gerekiyor. Denetimlerde ürünlerin gramajlarını, üretim alanlarını, fiyat ve son kullanma tarihlerini kontrol ediyoruz. Kentteki tüm iş yerlerinde denetimlerimiz devam edecek. Uyarılara uymayan işletmeler hakkında cezai müeyyidelerimiz devam edecek. Bundan taviz vermeyeceğiz. İnsan sağlığı bizim için önemlidir."

