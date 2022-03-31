YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da ramazan öncesi denetim

Van'da ramazan öncesi denetim

31.03.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da ramazan öncesi denetim

Van'da ramazan ayı öncesi imalat ve satış yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki fırın, pastane, kasap, market, lokanta, manav ve iş yerlerinin depolarını denetledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, gazetecilere, denetimlerin ramazan ayı bitene kadar devam edeceğini söyledi.

Ramazan öncesi denetimleri artırdıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Unlu mamuller, fırın, pastane, kasap, market, lokanta ve manavları ramazan ayı ve bayram süresi boyunca sıkı bir şekilde denetleyeceğiz. Üretimin hijyenik ortamlarda yapılması gerekiyor. Denetimlerde ürünlerin gramajlarını, üretim alanlarını, fiyat ve son kullanma tarihlerini kontrol ediyoruz. Kentteki tüm iş yerlerinde denetimlerimiz devam edecek. Uyarılara uymayan işletmeler hakkında cezai müeyyidelerimiz devam edecek. Bundan taviz vermeyeceğiz. İnsan sağlığı bizim için önemlidir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağanVanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
Fenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik ettiFenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti
Sinop'ta kaybolan çocuk Gebze'de bulunduSinop'ta kaybolan çocuk Gebze'de bulundu
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 31 Mart Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:47
Öğle
12:16
İkindi
15:48
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Van Nöbetçi Eczaneler31 Mart Perşembe

Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Defne Eczanesi
Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
Asya Eczanesi
Tusba
Derman Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.