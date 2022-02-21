Van'da ray temizleme aracının kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Van'da ray temizleme aracının hemzemin geçitte hayvan taşıyan kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde rayları temizleyen araç, hemzemin geçitte 65 EJ 232 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kamyonette bunulan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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