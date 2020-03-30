Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde görevli sağlık çalışanları için üniversite yerleşkesinde yurt tahsis edildi.

Tüm dünyada ve Türkiye’de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye’yi de sarstı. Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı Türkiye’de yürütülen mücadele kapsamında gerekli önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda sağlık personellerinin talepleri doğrultusunda harekete geçen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ilk aşamada 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, mesai gözetmeksizin yoğun çalışma sergileyen sağlık çalışanları için yurt imkanı sağlandığını belirtti. Rektör Şevli, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak korona virüs salgınıyla ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Bu tedbirlerin yanı sıra salgınla mücadelede en ön safta olan sağlık çalışanlarımıza 100 yataklı iki bloktan oluşan öğrenci yurdumuzu tahsis ettik. İsteyen sağlık çalışanları bu yurtlarımızda kalabilir" dedi.



