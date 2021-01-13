Van’da sağlık çalışanları sağlık için çalıp söyledi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık görevlileri, Aşık Veysel’in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi.

Başhekim Yardımcısı Oktay Özarslan’ın organizatörlüğünde “Sağlık için çal söyle” projesi kapsamında bir araya gelen sağlık çalışanları, çalıp söyleyerek hem motive oldu hem de moral verdi.

"Sağlık için çal söyle" projesi kapsamında hastanenin farklı bölümlerinde görevli sağlık personelleri, Aşık Veysel’in “Uzun ince bir yoldayım” türküsünü seslendirerek klip hazırladı. Korona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık personeli, seslendirdikleri türküyle motive olurken dinleyenlere de moral verdi.

