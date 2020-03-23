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Van’da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

VAN HABERLERİ  | 23.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

Korona virüsüne karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek devam ediyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk olarak TBMM’de milletvekillerine alkışlatması üzerine sağlık çalışanlarına olan destek yurt genelinde olduğu gibi Van’da da devam ediyor.

Van’da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Korona virüsüne karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk olarak TBMM’de milletvekillerine alkışlatması üzerine sağlık çalışanlarına olan destek yurt genelinde olduğu gibi Van’da da devam ediyor. Saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi sakinleri de sağlık çalışanlarının göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı dakikalarda alkış, ıslık ve ışıklarının söndürmesi ile destek verdiler.

Van’da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

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