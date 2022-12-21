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Van'da "Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi

21.12.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) öncülüğünde Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu işbirliğiyle "Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi.

Edremit ilçesindeki bir otelde, Irak ve İran'dan turizmci, iş insanı, doktor ve akademisyenlerin de katılımıyla başlayan çalıştayın açılışında konuşan Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla, üniversite olarak sağlık, bilim, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında öncü olmayı hedeflediklerini söyledi.

Çalıştayda bölgedeki sağlık turizminin altyapısı ve potansiyeli gibi konuların ele alınacağını belirten Yayla, şunları kaydetti:

"Bilinçli bir insanın en büyük gayelerinden biri de sağlıklı yaşamdır. Toplumlar birbirinden ne kadar farklı yaşam tarzına ve hayat görüşüne sahip olursa olsun, tüm toplumlarda canlıların hayatı değerli görülür. Sağlık turizmi konularının ele alınacağı çalıştayın, hem mevcut imkanları ortaya koyma hem de bölgemizin tanıtımına katkı sağlama açısından önemli bir bilimsel etkinlik olduğu kanaatindeyim."

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve turizm potansiyeliyle, sağlık turizmi alanında öne çıkan ülkeler arasında yer almayı başardığını aktardı.

Sağlık turizmi kapsamında birçok yabancı hastanın Van'ı tercih ettiğini ifade eden Güray, şöyle konuştu:

"Bölgemiz termal turizm alanında önemli potansiyele sahip. Çaldıran, Erciş, Tatvan, Adilcevaz, Varto gibi birçok noktanın termal turizm yatırımlarına uygun ve jeotermal enerji potansiyeline sahip olduğu açıktır. Bu alanda gerçekleştirilecek termal konaklama tesisi yatırımlarıyla bölgemizin termal turizm konusunda da gelişeceğine inanıyoruz. Bölgemizin en kıymetli doğal güzelliklerinden Van Gölü'nün sağlık amaçlı kullanımına yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Geçmişte göl suyunun sağlık amaçlı kullanımıyla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Gölün bölgeye kattığı cazibenin yanı sıra, özellikle cilt sağlığına yönelik birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle medikal ve termal turizmde kamuyu ve özel sektörü destekleyecek, bölgenin sahip olduğu potansiyelin kullanılabilmesi için üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz."

İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Tosun ise Van'ın coğrafi konumu, doğa ve iklim şartları, kültürel benzerlik faktörleriyle Orta Doğu ülkeleri için önemli bir sağlık ve turizm merkezi olabileceğini anlattı.

Tosun, "İlimiz, İran'a sınır komşusu olması, Irak, Azerbaycan, Ermenistan'a olan coğrafi yakınlığından dolayı önemli ölçüde yabancı turist çekmektedir. Bu sebeple sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır." dedi.

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise paydaşı olmaktan mutluluk duydukları çalıştayın hayırlı olmasını diledi.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Kasım Ertaş'ın moderatörlüğünü yaptığı oturumlarla devam eden çalıştaya, Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da katıldı.

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