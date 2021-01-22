YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da sanal ortamda karne heyecanı

Van’da sanal ortamda karne heyecanı

22.01.2021 12:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da korona virüs salgını nedeniyle karne dağıtımı yüz yüze yapılmazken, fedakarca çalışan öğretmenler ise öğrencilerinin karne sevincini ihmal etmedi.Edremit ilçesi Salih Yıldız İlkokulu 4-B sınıfı öğretmeni Zeliha Duran Kartal, öğrencilerine karne sürprizi hazırladı.

Van’da korona virüs salgını nedeniyle karne dağıtımı yüz yüze yapılmazken, fedakarca çalışan öğretmenler ise öğrencilerinin karne sevincini ihmal etmedi.
Edremit ilçesi Salih Yıldız İlkokulu 4-B sınıfı öğretmeni Zeliha Duran Kartal, öğrencilerine karne sürprizi hazırladı. İlk olarak sabah bütün öğrencilerine kahvaltı masası kurduran Kartal, zoom üzerinden bağlanarak öğrencileriyle birlikte ilk dönemin değerlendirmesini yaparak kahvaltı etti.
Öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı kahvaltıda, yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan öğretmen Zeliha Duran Kartal, ikinci sürpriziyle öğrencilerinin mutluluğuna mutluluk kattı.
Öğrencilerinden daha önce aldığı fotoğrafları düzenleyerek sanki sınıfta ve öğrencilerinin yanındaymış gibi karne törenini güzel bir hatıra haline getiren Zeliha öğretmenin sürprizi, uzun zamandır yüz yüze eğitim ve okuldan uzak kalan öğrencileri hem mutlu etti hem de karne hatıralarının eksik kalmamasını sağladı.
Çocuklarının derslere katılımı ve sürecin verimli geçmesi için sabır ve özverili davranan velileri de unutmayarak teşekkür belgesi hazırlayan öğretmen Zeliha Duran Kartal’ın sürprizi ise tüm velileri mutlu etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

Van Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:23
İkindi
15:01
Akşam
17:24
Yatsı
18:44

Van Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Vanlı öğrenci ve öğretmenlerden sağlık çalışanları için teşekkür klibi

Vanlı öğrenci ve öğretmenlerden sağlık çalışanları için teşekkür klibi

Başkan Tanış: “En büyük gücümüz; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir”

Başkan Tanış: “En büyük gücümüz; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir”

Başkan Akman’ın acı günü

Başkan Akman’ın acı günü

Van’da 84 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da 84 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ yeniden başladı

Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ yeniden başladı

Doğudaki 4 il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Doğudaki 4 il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.