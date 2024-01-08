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Van’da Sarıkamış şehitleri Erek Dağı’nın zirvesinde anıldı

08.01.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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Van Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, Sarıkamış Harekatı’nın 109. yılı dolayısıyla 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı’nın zirvesine tırmandı.

Van’da Sarıkamış şehitleri Erek Dağı’nın zirvesinde anıldı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da ‘Bu Toprakta İzin Var’ temasıyla Sarıkamış Harekatı’nın 109. yılı çeşitli etkinliklerle anıldı. Bu kapsamda Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümü dolayısıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Erek Dağı’na tırmanmaya başladı. Soğuk havaya rağmen zorlu bir tırmanış yapan 15 kişilik ekip, 3 bin 204 rakımlı zirveye ulaşmayı başardı. Ekipler zirvede Türk Bayrağı açarak saygı duruşun ardından İstiklal Marşı’nı okudu. Burada şehitlere dua eden ekip, etkinliği başarıyla tamamladı.

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