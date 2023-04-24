Van’da sazlık alanda yangın

Erciş ilçesinin Van Gölü sahilinde bulunan Gölağzı Mahallesi’ndeki sazlık alanda birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Gölağzı Sazlığı, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını uzun süre müdahalenin ardından kontrol altına alarak söndürdü. Gölağzı Sazlığı’nda 16 Mart tarihinde yine yangın çıkmış ve birçok kuş telef olmuştu.

Öte yandın aynı gün gece saatlerinde Muradiye ilçesi sınırları içerinde bulunan Karahan Mahallesi civarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye giden Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 4 saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü de Saray ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kazlıgöl Sazlığı’da yakılmıştı. Doğa Koruma Milli Parklar Van İl Müdürlüğü ekipleri, her 3 sazlığın kim yada kimler tarafından neden yakıldığını araştırıyor.

