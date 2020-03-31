YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da sebze haline araç girişlerinde kota dönemi

Van’da sebze haline araç girişlerinde kota dönemi

VAN HABERLERİ  | 31.03.2020 08:42 | Son Güncelleme

Van İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Van Toptancı Sebze Haline giriş çıkışlarda kota uygulanacağını duyurdu.Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz başkanlığındaki hal komisyonu üyeleri bugün Van Toptancı Sebze Halini ziyaret etti.

Van İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Van Toptancı Sebze Haline giriş çıkışlarda kota uygulanacağını duyurdu.
Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz başkanlığındaki hal komisyonu üyeleri bugün Van Toptancı Sebze Halini ziyaret etti. Burada Hal Müdürü Serdan İnan ve hal esnafı tarafından karşılanan Vali Yardımcısı Yılmaz, korona virüsün yayılmaması için esnafın sosyal izolasyona ve hijyene önem vermesini istedi. Vali Yardımcısı Yılmaz, hale girişlerde kota uygulanacağını belirterek, uygulamaya giren kararları açıkladı.
Toptancı hali ile ilgili alınan kararlar ise şöyle:
“Pazartesi-çarşamba ve cuma günleri hal açılış saati 04.00 olarak belirlendi. Yine pazartesi-çarşamba ve cuma günleri yaşanan yoğunluğun azaltılması ve sosyal mesafenin korunması için hal içerisinde aynı anda maksimum 150 araç bulunabilecek. Hal içinden çıkan araç sayısı kadar yeniden araç içeri alınabilecek. Pazartesi-çarşamba ve cuma günü hale girecek araç sayısına uygulanacak kota dolayısıyla alıcıların mağdur olmaması için hal esnafının müşterilerini bilgilendirerek randevu sitemiyle hale gelmesi sağlanacak. Hal girişinde ateş ölçer aleti bulunacak ve halin temizliği sık sık belediye ekipleri tarafından yapılacak. Hal esnafı iş yerinde dezenfektan bulunduracak ve eldivensiz ve maskesiz personel çalıştıramayacak. Satılmayan ürünlerin üzeri, satılıncaya kadar hijyenik bir örtüyle kapatılacak. Hal esnafı iş yerlerini düzenli olarak temizleyecek. Pazartesi-çarşamba ve cuma günleri hale girişte uygulanacak kota nedeniyle belediye zabıta trafik ve il emniyet müdürlüğü trafik ekipleri trafiği düzene koyacak.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Bellona Kayseri yabancılarını gönderdi

Bellona Kayseri yabancılarını gönderdi

Milletvekili Arvas: “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yatırmadır”

Milletvekili Arvas: “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yatırmadır”

Van Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:22
Sabah
05:46
Öğle
12:16
İkindi
15:48
Akşam
18:36
Yatsı
19:53

Van Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Halk Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Aslan’dan ‘12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.