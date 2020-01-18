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  4. Van'da şehit asker için tören düzenlendi

Van'da şehit asker için tören düzenlendi

VAN HABERLERİ  | 18.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın naaşı memleketi Konya'ya gönderildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak için Van'da tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki tören alanına getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Altınayak'ın öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ömer Keskin dua etti.

Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.

Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tuğgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Asker Konya Şehit

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