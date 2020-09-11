Van'da şehit olan Uzman Çavuş Uçar'ın Hatay'daki ailesine şehadet haberi verildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'daki ailesine ulaştırıldı.
Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve askeri yetkililer, şehit Uçar'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'deki babaevine giderek ailesine acı haberi verdi.
Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit uzman çavuşun cenazesinin yarın memleketi Reyhanlı'da toprağa verileceği öğrenildi.