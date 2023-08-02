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Van'da sıcaktan bunalan vatandaşlar Müküs Çayı'nda serinliyor

02.08.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Bahçesaray ilçesinde sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Müküs Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Sıcaklığın zaman zaman 35 dereceye kadar yükseldiği ilçede vatandaşlar, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanlarda vakit geçirmeye çalışıyor.

Bazı vatandaşlar da ilçenin ortasından geçen Müküs Çayı'nda yüzerek serinliyor.

Van Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Sıcak havada yüzmek iyi geliyor. Serinliyoruz. İlçede kamp yaptık. Buranın muazzam bir güzelliği var." dedi.

Menduh Acar ise sıcakların birkaç gündür çok bunaltıcı olduğunu ifade ederek, "Serinlemek için Müküs Çayı'nda yüzmeye geldik. Suyu çok soğuk. Güzel vakit geçirdik." ifadelerini kullandı.

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