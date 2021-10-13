Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, silah ve mühimmat ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Muradiye merkez ve Görecek Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda kalaşnikof piyade tüfeği, 2 kalaşnikof şarjörü, 29 kalaşnikov fişeği, 9 milimetrelik 53 fişek, 3 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca, kurusıkı tabanca şarjörü, 514 paket bandrolsüz sigara bulundu.

Olayla ilgili Z.Ş. ve R.Ş. gözaltına alındı.

