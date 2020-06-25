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Van’da sınava girecek öğrenci ve velilerine ücretsiz ulaşım

VAN HABERLERİ  | 25.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Van’da bu hafta sonu yapılacak sınavlarda öğrenci ve onlara eşlik edecek velilerine büyükşehir belediyesi ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.Van Büyükşehir Belediye Meclisi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek öğrenci ve bir velisini ücretsiz olarak taşıma kararı aldı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri yapılacak olan TYT, AYT ve YDT sınavlarında da öğrencileri yalnız bırakmayan Van Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve velilerini ücretsiz olarak taşıyacak.

Van’da sınava girecek öğrenci ve velilerine ücretsiz ulaşım

Van’da bu hafta sonu yapılacak sınavlarda öğrenci ve onlara eşlik edecek velilerine büyükşehir belediyesi ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
Van Büyükşehir Belediye Meclisi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek öğrenci ve bir velisini ücretsiz olarak taşıma kararı aldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri yapılacak olan TYT, AYT ve YDT sınavlarında da öğrencileri yalnız bırakmayan Van Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve velilerini ücretsiz olarak taşıyacak. Belediye meclisinde alınan kararda öğrenciler, bir velisi ile birlikte sınav giriş belgelerini göstererek otobüslerde ücretsiz seyahat edebilecek.
Uygulamanın iki gün boyunca 07.00 ile 17.00 saatleri arasında geçerli olacağı ve kampüs hattına ek seferler konulacağı, olası öğrenci yoğunluğuna karşı tüm noktalarda ring sistemiyle çalışılacağı belirtildi.

Van’da sınava girecek öğrenci ve velilerine ücretsiz ulaşım

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