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Van’da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk

VAN HABERLERİ  | 04.12.2020 15:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Van halkı kentin en işlek cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yeni tedbirler uygulamaya konuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Van halkı kentin en işlek cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluklar yaşandı. Vatandaşlar temel ihtiyaç malzemelerini karşılamak için maske takarak alışveriş yaptı. Kentteki vatandaşlar haziran ayı öncesi kısıtlamalarına nazaran daha az yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.
Bu akşam saat 21.00 itibariyle 81 ilde eş zamanda başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak.

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