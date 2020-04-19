YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 389 kişiye para cezası uygulandı

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 389 kişiye para cezası uygulandı

VAN HABERLERİ  | 19.04.2020 21:06 | Son Güncelleme

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 389 kişiye para cezası uygulandı

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 kişiye 1 milyon 222 bin 592 lira idari para cezası verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığının yayımlandığı genelge kapsamında, aralarında Van'ın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

18 Nisanda başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 133 kişiye 416 bin 192 lira idari para cezası veren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamanın ikinci gününde de yasağa uymayan 256 kişiye toplam 806 bin 400 lira ceza uyguladı.

Ekipler, 2 günlük kısıtlama döneminde yasağı ihlal eden 389 kişiye toplam 1 milyon 222 bin 592 lira idari para cezası verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tahliye iddiaları sosyal medyada olay olduTahliye iddiaları sosyal medyada olay oldu
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
Anahtar Kelimeler:
Para Cezası sokağa çıkma kısıtlaması Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı

GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Van Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
03:49
Sabah
05:18
Öğle
12:11
İkindi
15:54
Akşam
18:53
Yatsı
20:16

Van Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'ın Örmetaş Mahallesi'nde Kovid-19 taşıyan hasta sayısı 44'e yükseldi

Van'ın Örmetaş Mahallesi'nde Kovid-19 taşıyan hasta sayısı 44'e yükseldi

Van’daki Noterler dezenfekte edildi

Van’daki Noterler dezenfekte edildi

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Minik kız biriktirdiği parasını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı

Minik kız biriktirdiği parasını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı

Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.