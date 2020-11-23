Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayanlara 531 bin lira ceza kesildi

Van'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirleri ihlal edenlere 531 bin 524 lira ceza verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem gerçekleştirildi.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirlere uymayan 100 kişiye 311 bin 850 lira, 20 yaş altı 40 kişiye 65 bin 324 lira, maske kuralına uymayan ve sigara yasağını ihlal eden 154 kişiye 138 bin 600 lira, aykırılıklar bulunan 5 iş yerinin sahiplerine de 15 bin 750 lira adli ve idari ceza uygulandı.

